農曆春節今天收假，已有不少民眾駕車北上準備開工，仍有許多車輛塞在花蓮崇德段、太魯閣大橋上。截至上午10時，蘇花路廊南北上花蓮往宜蘭方向累積車流量8562輛，蘇花路廊運行大致順暢，公路局東區養護工程分局預估，今日蘇花路廊北上車流量仍有約11000輛通行需求，車多壅塞時段預計持續至翌日2時。

昨(13)天春節連續假期第6天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向承接了8428輛日運量，花蓮往宜蘭北向則有20847輛，大量北返車潮湧現，北上尖峰時段交通量約每小時在1000輛左右，車潮持續至今天凌晨4時才恢復順暢。

今（14)天收假日，上午10時開始蘇花路廊北上有車多現象，以收假北返旅次為主，公路局依據過往疏運狀況研判，在南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段可能產生車多情形。

另外，崇德路段於昨(13)天首度試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」(管制點於台9線168.3k)，公路局說，高乘載車輛指3人以上小客車、計程車、公務車、緊急車輛與大客車，可行駛內側大客車優先道，非高乘載車輛則行駛外側一般車道，預計今(14)天10時至20時視北上車流狀況實施，並依現場車流調整機動管制，管制資訊供用路人作為北返參考。

公路局東區養護工程分局依據車況適時調控，提醒用路人行車前請確認車況再上路，進入隧道前記得打開大燈與收聽警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看板(CMS)及車道管制燈號(LCS)訊息及多利用本局「幸福公路」App以掌握即時路況訊息。