上午5時10分起蘇澳地區台9線蘇花改蘇澳端南向車流漸增，車潮尾端延續至蘇澳新站前。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

縣內大里天公廟、礁溪協天廟等大型廟宇與熱門景點亦有人車潮。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（11日）為初二回娘家，上午5時10分起蘇澳地區台9線蘇花改蘇澳端南向車流漸增，車潮尾端延續至蘇澳新站前；縣內大里天公廟、礁溪協天廟等大型廟宇與熱門景點亦有人車潮；另國5北上於10時許湧現回娘家及出遊車潮，預計將塞到午夜，宜警已派遣警力持續加強交通疏導。

昨日為春節連假第三天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向承接了17486輛的日運量，花蓮往宜蘭北向則有6975輛，清晨5時起出現南下車潮，尖峰時段交通量約1小時在1000輛左右，除部分路段有車多速緩現象，整體行駛速率仍可維持在每小時40至50公里，蘇花路廊整體運作順暢。

今日宜蘭地區天氣晴朗，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向累積車流量為6745輛，北上花蓮往宜蘭方向為1876輛；另在旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約91分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約75分，蘇花路廊整體運行順暢。

公路局東區養護工程分局預估今日蘇花路廊南下方向車流量還有約9000輛的需求，建議往花蓮方向的用路人可多加使用蘇花改路段；宜警也針對蘇澳市區及蘇花改沿線等易雍塞路段，派遣警力持續加強交通疏導，以緩解回堵情形。

宜警提醒用路人，今、明兩天上午5至12時，國5封閉石碇及坪林南向入口匝道；上午5至下午3時蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行及蘇花改雙向路肩開放大客車行駛，請駕駛朋友注意各項管制措施。

另東區養護分局預估，明日為春節連假第五天，研判初三蘇花路廊南北向均有車多情形，並以北返旅次為主，預估南下車流約13000輛／日，車多壅塞時段為上午7至下午3時，北上約17000輛／日，車多壅塞時段為上午10至晚上9時，請用路人提前規畫避開車多時段。