今（14）天大年初五為春節連假最後一天，交通部公路局表示，今天上午省道路況大致順暢，下午將湧現離開觀光景點及返回工作地車潮，省道易壅塞路段如台9線蘇花改（北向）、台61線中彰大橋路段（北向）等路段；觀光風景區聯外道路如台2線福隆-瑞濱（西向）、台2線萬里-大武崙（西向）。

公路局指出，昨天壅塞路段包括台2線三貂角路段西向、台3線大溪路段至武嶺橋路段南向、台4線溪州路段至石門路段東向、台4線大溪路段至八德路段西向、台61線南寮路段北向、台61線伸港至中彰大橋路段北向、台3丙線南投紫南宮路段東向。

台3線名竹大橋至南投紫南宮路段南向、台3線竹山交流道至南投紫南宮路段北向、台9線谷風隧道南口至鼓音橋北向、台9線和平端至谷風隧道南口北向、台9線三棧至崇德北向、台3線古坑交流道北向、台61線橋頭路段北向、台86線仁德系統東向，至晚間6點仍有壅塞情形。

公路局表示，昨已協調客運業者視人潮機動增班，西部國道客運共計行駛4983班次，疏運9萬1872人，疏運人數較去年同期增加19.4％；東部國道客運路線共計行駛1587班次，疏運2萬8942人，疏運人數較去年同期增加26.0％。