春節連假進入尾聲，今（13）天大年初四省道多處路段出現塞車的情形，交通部公路局預估，明天是連假最後一天，省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊北返車潮，包含台2線及台2乙線淡水路段、台3丙線紫南宮路段、台9線礁溪路段等9處路段易壅塞，提醒用路人多加注意。

公路局指出，今上午省道局部路段已陸續出現壅塞及車多現象，包括台2線竹圍路段、台3丙線紫南宮路段、台18線中埔路段、台19線北港路段、台21線日月潭路段、台61線中彰大橋路段、台62線瑪陵隧道、台72線獅潭路段、台74線霧峰及快官路段、台86線關廟路段等。

明日為春節假期最後一天，公路局預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊北返車潮，包含台1線水底寮至楓港路段、台2線及台2乙線淡水路段、台3丙線紫南宮路段、台9線礁溪路段、台18線中埔交流道、台61線鳳鼻至香山路段及中彰大橋路段、台64線中和交流道、台74線快官路段、台86線仁德交流道等。

公路局提醒用路人，出發前多查詢即時路況，避開尖峰時段。路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班。公路局統計本日截至中午12時，西部國道客運共行駛1995班次、疏運3萬3208人，東部國道客運路線共行駛486班次、疏運9084人。

公路局表示，明日為春節連續假期第7日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有65.04％空位，東部國道客運尚有77.52％空位，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。