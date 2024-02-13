一周溫度趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

春節連假進入尾聲，維持穩定好天氣，中央氣象署指出，今、明日維持穩定好天氣，以多雲到晴為主，白天溫度回升到約26度，周四晚間到周五白天鋒面通過，以及東北季風增強，北部、東半部轉涼且有局部短暫雨，周六東北季風減弱，北部、東北部回溫。

氣象署預報員陳姵安表示，受輻射冷卻影響，今、明天各地夜間跟清晨都比較偏冷，白天是晴到多雲的好天氣，僅東部、東南部地區、恆春半島零星短暫雨。周四（大年初六）開工當天，白天各地主要仍是多雲到晴，東部地區、北部山區有局部短暫雨。

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

她說，周四晚上至周五白天鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部轉涼，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴。周六東北季風減弱，北部、東北部回溫，清晨仍受輻射冷卻影響，各地偏冷，周日、下周一日夜溫差仍偏大，但水氣更少，只剩東南部、恆春半島有零星短暫雨。

陳姵安提醒，今晚至明天清晨，中南部地區易有局部霧或是低雲用路人行車注意安全；未來一周馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，往返離島民眾建議留意航班資訊。

溫度方面，陳姵安表示，今日清晨新竹峨嵋出現6度低溫，台北測站也僅13.9度，白天溫度明顯回升，各地可回溫至26度左右。明天清晨北部近山區平地等地區仍有10度以下低溫發生機會，台南以北約11至12度、東半部12至14度，各地白天氣溫約26至27度，高屏約28度左右。