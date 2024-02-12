由於輻射冷卻效應明顯，明（13）日夜晚清晨台南以北及宜蘭、花蓮局部地區有10度以下低溫，尤其竹苗局部地區更有6度左右低溫，白天明顯回暖，各地白天高溫普遍在23到26度。氣象署表示，周五（16日）東北季風增強，北台灣白天天氣轉涼，不過隔天東北季風減弱，北台灣氣溫再度回升。

氣象署分析未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署指出，明天各地天氣晴朗穩定，只有花東地區、恆春半島可能出現零星降雨；溫度方面，台南以北及宜蘭、花蓮局部地區有10度以下低溫，尤其竹苗局部地區更有6度左右低溫，白天各地回暖，高溫普遍在23到26度，南部近山區可以來到27、28度，日夜溫差大。

氣象署預測未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周三初五、周四初六（14日、15日）各地為晴到多雲，僅花東地區、恆春半島有零星短暫雨，輻射冷卻影響，夜晚清晨氣溫偏低，各地白天高溫25至27度，日夜溫差大；周五初七東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北台灣天氣轉涼，白天高溫降到18、19度，其他地區高溫也略為下降。

周六初八（17日）東北季風減弱，各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，白天北台灣氣溫回升；下周日、下周一（18日、19日）花東地區、恆春半島有零星短暫雨，各地早晚較涼，西半部日夜溫差大。