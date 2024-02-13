292名台灣旅客跟團參加越南富國島行程慘遭丟包，交通部觀光署、中華民國旅行業品質保障協會今（13）日前往負責的年代旅遊調查。觀光署表示，此次事件共有4航班790人受影響，因旅行社積欠越南當地接旅行社團費款項，造成旅遊糾紛，受影響旅客將在今、明兩天分別搭乘4個航班期返台，已請品保協會成立專案小組協助旅客求償。

觀光署指出，此案共4個地接社，其中1個地接社因發出公告額外向旅客收費引起紛爭，造成旅客行程中斷；經協調雙方雖恢復行程，但已中斷1至2天行程影響旅客。觀光署及旅行業品保協會在旅客返台後，協助處理相關消費爭議。

觀光署表示，此案所涉航班，共分4班班機回台，包括2月13日1班（154人）、2月14日3班（613人）。其中2月14日有2班均已付款，會如期飛回台灣，另有1班越竹航空（165人，含在613人內），經美加國際旅行社與越竹航空協調後，將照常起飛，亦即全部航班將如期飛回台灣。

觀光署說，本案涉及消費爭議部分，觀光署已請品保協會成立專案小組協助旅客；另有關該旅行社行為是否違反旅行業管理規則部分，觀光署也將蒐集具體事證，積極查察。品保協會將於2月15日開始接受申訴，申訴電話：(02)2599-5088，網址：https://www.travel.org.tw/。