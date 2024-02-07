台糖梅花豬肉片驗出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」風波，衛福部次長王必勝日曾提出5大爭議點，質疑台中市政府急於公布檢驗結果的動機，結果今（7）日食藥署證實有從台中市送中央複驗的肉品檢出西布特羅，王也因此遭各界認為被打臉，晚間他透過臉書發文，還原當初所謂的「審慎評估」到底是什麼意思，並提到台中獨自檢驗22次，把問題肉品驗到只剩下最後一點才送食藥署複驗，日後想要再調查也沒有檢體了。

王必勝表示，2日下午食藥署收到台中市政府通知，在梅花豬肉驗出西布特羅0.002ppm，當時同仁立即提醒，台中這物質沒有被檢出過，且濃度接近極限值，應審慎處理，沒想到過沒多久台中就發佈驗出的新聞稿。

王必勝指出，當時大家都以為台中是剛驗出就發佈，所以當晚在記者會上，他才會提醒台中要「審慎處理」，並請媒體問一下台中為何如此急著發佈，「因為依過去的經驗，地方遇到特別的個案都會跟食藥署至少討論一下，需要時也會送來複驗確認」，直到後續資訊揭露後，大家才知道台中已經悶頭處理相關檢體兩個多星期，期間檢驗了22次之多。

「我無法理解的是，如果真的像他們所說的這麼重視食安，都要從嚴從急，不是應該驗出馬上就發佈嗎？」王必勝認為，就算台中沒有把握，要自己複驗確認狀況，也應該是驗個一兩次就發布，「根據台中揭露的資訊，第一次驗出0.018ppm，隨後再驗出兩次0.002ppm，光是這樣的差異，如果沒有把握，難道不該跟食藥署討論一下，同時也把檢體給食藥署或其他合格檢驗單位複驗一下嗎？」

王必勝質疑，台中「為求慎重」從1/15搞到2/2，比法定讓廠商申請複驗的15天還久，期間共驗22次之多，把整盒肉驗到剩下最後一點，等公佈後才送食藥署複驗，「這時已是台中拿到檢體後20天了！同時，這盒問題肉已經不復存在世上了，日後要再調查也沒有檢體了」。

王必勝舉例爆料，昨天桃園的檢驗單位也有發現抽驗疑似異常的狀況，但對方立即通知食藥署，並將檢體送食藥署複驗，最後雙方火速確認是陰性，沒有異常的問題，「中央與地方合作為人民把關食安應該是這樣吧，也減少不必要的社會擾動」。

王必勝透露，昨晚開完會後，他還搭著食藥署副署長王德原的肩膀說要秉持專業，維護檢驗品質，該怎樣做就怎樣做，不要受任何外界干擾，就是因為他對食藥署國家實驗室有充足的信心，「隨著全國各地數百件的檢驗陸續出爐呈現陰性，指出其實這件事從一開始就沒有改變過，就是一個檢體出問題，是單一事件，不能排除檢體的污染。我先前在FB指出的5個事實，現在仍然是事實」。

最後，王必勝強調他沒有躲媒體，「今早我在飛機上無法接聽電話。下機後我接受了4個電訪以及好幾十通電話，包括很多記者的提問。我的機票11/9就開票了」。