由於食藥署與台中市政府複檢台糖國產梅花肉片檢出西布特羅0.001與0.002ppm，新竹市衛生局為保障民眾食安並維護業者權益，將持續強化市場畜肉產品之抽樣，並作包括21項乙型受體素（含cimbuterol）檢驗，以確保市售畜肉產品符合我國動物用藥殘留標準。

衛生局長陳厚全表示，相較於萊克多巴胺，西布特羅屬於毒性較高的瘦肉精，但因殘留微量，目前僅單一個案驗出，民眾攝食的肉品來源並非單一產品，且竹市日前針對該效期產品已完成稽核，因此民眾不必過度擔心。

衛生局指出，為維護肉品安全，業者應保存肉品來源證明、進貨交易收據及流向憑證等文件，確認豬肉原產地（國）來源佐證資料，落實肉品原產地標示張貼，不得為不實標示或廣告，讓民眾據以辨識國產或進口豬肉，衛生局持續稽查及抽驗市售肉品檢驗乙型受體素及查核食品業者，應確實遵守豬肉原產地標示規定，為市民食品安全把關。