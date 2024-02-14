今（14）天大年初五也是春節連假最後一天，國道早已湧現收假車潮，高速公路局指出，今日凌晨0至5時交通量為13.7百萬車公里，為平日年平均 3.5倍，預估今日全天交通量為115百萬車公里。今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段。

高公局指出，昨日全日交通量為133.4百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）之1.5倍；國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）之1.3倍。

昨日下午壅塞路段除國1北向西螺至埔鹽系統、台中至后里、苗栗至湖口、國3北向通霄至西濱於今日凌晨2點及國5北向宜蘭至坪林於今日3點紓解外，其餘路段於晚間8點後陸續紓解。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7點，交通量為18.0百萬車公里，今日相關疏導措施包括中午12點至凌晨0點封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；中午12點至晚間9點封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；下午1點至晚間6點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制等。

高公局預判，今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段。利用西部國道北向之用路人，建議南部地區於上午9點前出發，中部地區於中午12點前出發，國5北向用路人儘量於上午9點前出發，節省寶貴時間。