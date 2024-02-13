大年初五不只是「開工日」，也是求財改運的好日子。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提到，初五吉時可打開家中全部照明燈光，至少持續15分鐘，為財神指路上門，切記初五不能生氣吵架，容易斷財路，另外還分享了6個招財致富秘招。

艾菲爾老師指出，過年期間若到廟裡祈福，可左手拿開運物，以順時針在香爐上畫3圈，使開運物吸收滿滿正能量，而初五也是迎財神到府的日子，可選巳時（09：00–10:59）、午時（11：00–12：59）、未時（13：00–14：59）其中一段吉時，打開家中所有照明燈光，持續15分鐘以上，為財神指路上門，當天不能吵架，正所謂合氣生財。

大年初五要撤去新年期間祭拜的供品，又稱為「破五」，表示破除新年禁忌，習俗上會吃餃子，意味新的一年增加金錢，水餃形狀為扁圓，類似金元寶，建議吃「雙數」，意味成雙成對，財富雙倍的好兆頭。而初五拜財神供品也很講究，可選象徵吉利甘甜的糖果丶大發利市的發粿及大吉大利的橘子等，若是拜三牲，其中的雞必須用公雞，表示一鳴驚人。

【6種發財致富秘招】

▎貝殼當聚寶盆

貝殼形狀像爪子，代表人手可抓住錢財，放於財位能收攏財根，2024年正財位是「正北方」，除了放聚寶盆外，也可擺貔貅丶龍龜丶金蟾等招財神獸，有助於求財丶守財。

▎配戴黑曜石手鍊

黑色五行屬水，水主財，對做生意者丶投資者具催財效果，天然的虎眼石丶鈦晶飾品，也有招財作用。

▎錢包養一對貔貅或金蟾

錢包放一對貔貅或金蟾，能咬錢帶財。農曆初一丶十五日，帶金蟾丶貔貅等招財開運物，到銀行喝一杯發財水，能夠沾沾財氣。

▎錢母招財法

2024偏財位為「東北方」，除了放金雞丶貅丶白水晶等招財物，也可使用「錢母招財法」，即是撿到錢放入紅包袋並隨身攜帶，稱之為「錢母」，有助於提升個人財運。

▎配戴開運物

身上戴豼貅丶黃水晶丶虎眼石丶鈦晶有利招財賺錢。

▎錢包開運法

準備好錢包，拉鍊最好是金扣，早上12點前和晚上22點後，拿出錢包曬太陽丶月亮，約15分鐘即可，讓錢包充滿能量。