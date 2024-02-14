台中市60歲林姓司機13日晚間6時50分駕駛市區公車載客，行經龍井區台灣大道五段與都會南路口，撞上疑似闖紅燈的65歲游姓男子，游男14日傳出搶救不治身亡；警方報請檢察官相驗並依過失致死罪偵辦。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市60歲林姓司機13日晚間6時50分駕駛市區公車載客，行經龍井區台灣大道五段與都會南路口，撞上疑似闖紅燈的65歲游姓男子，游男14日傳出搶救不治身亡。警方報請檢察官相驗並依過失致死罪偵辦，待檢察官裁示。交通局也說，事發經過與責任歸屬由檢察官進一步釐清。

事故發生於13日晚間6時50分，林姓司機駕駛公車沿台灣大道五段公車專用車道往沙鹿方向直行，游男則沿都會南街東側行人穿越道步行。不料，游男疑似闖紅燈穿越台灣大道，遭公車撞上，當場OHCA送往中港澄清醫院搶救並轉加護病房照護，並於14日上午7時30分傳出不治身亡。

《道路交通安全規則》第103條第2項指出「汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過」。雖疑似游男闖紅燈釀禍，警方已報請檢察官相驗並依過失致死罪偵辦，待檢察官裁示，相關肇事原因和責任尚待進一步調查釐清。

交通局表示，對此不幸事件發生經過與責任歸屬，將由檢察官進一步調查釐清。

台中市警察局烏日分局呼籲，駕駛人行經交岔路口時，請務必減速慢行並禮讓行人；另行人通過馬路時，務必遵守標誌標線號誌管制，並落實停看聽快步通過路口，以共同保護您我行的安全。