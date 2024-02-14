有網友大過年聽到隔壁鄰居「狂叫3小時」不堪其擾。（翻攝自臉書爆料公社二社）

這種叫聲真的很倒陽？有網友在網上PO出影片，疑似有男女在家中「愛愛」，但發出來的聲音大到全奢區都聽見，讓他不堪其擾，他也笑稱「可以從(晚上)7點叫到10點，體力很好咩」；對此，網友也聽傻眼表示「這被門夾到吧」、「兩個在武打嗎？」。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳2段影片，網友拍下隔壁鄰居疑似在「愛愛」時發出的聲音，聲音大到整個社區都聽見，讓網友不堪其擾，對此，他也將影片PO上網，並在貼文寫下「可以從(晚上)7點叫到10點，體力很好咩」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「年輕真好」、「可能在對戲…歌劇之類的」、「可能是有人出現了危險，趕快報警處理」、「應該是腳底按摩吧⋯爆X痛。不然就是瑜珈拉筋之類的」、「太激烈了」、「原來這就是吹狗螺」、「這是唱歌走音而已吧」、「這被門夾到吧」、「兩個在武打嗎？」。

另外也有網友針對「發出的聲音」指出，「叫成這樣，可以維持這麼久？」、「...這種叫聲真的很倒陽」、「好奇如果女的真的叫成這樣，男的真的還能繼續？！不會軟掉嗎」、「這個聲音我不行，拳頭都硬了」、「我確定這種聲音不會令人興奮，只會讓人翻白眼，甚至笑翻」。