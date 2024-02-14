變調！信義區夜店慶生 壽星醉後襲警被噴辣椒水遭逮

北市信義警分局14日執行夜店固定崗守望勤務，周姓男子於情人節凌晨疑似與人有糾紛，員警聽聞爭吵聲即快步前往查處，發現周男係因酒後泥醉，警方管束過程中，他除以三字經辱罵員警，並以手肘攻擊後腦 ，造成員警後腦挫傷。警方立即噴辣椒水壓制逮捕周，依妨害公務等罪嫌送辦。

警方初步調查，周嫌因生日而至夜店慶祝，疑似開心飲酒過量與女友發生口角，夜店人員見狀出面緩頰勸阻，反遭大聲理論，造成後續衝突。豈料警方獲報前往，要將已經爛醉的周嫌管束時，他又襲警，壽星慘被噴辣椒水逮捕進警局。

信義警分局表示，本案為偶發性酒後衝突個案，為確保轄區治安，春節期間已特別針對夜店、餐酒館周邊增派守望警力，絕不容許酒後違法脫序行為，影響社會秩序，挑戰警方嚴正執法決心；全案將依妨害公務、侮辱公務員、傷害罪嫌將周嫌移送偵辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！