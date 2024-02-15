現代汽車與關係企業起亞分別下跌2.24%和2.81%。市場看好南韓政府可能出手拉抬被低估的股票，兩家汽車公司成為這一波漲勢最大的受益者之一。
即時通平台Kakao上季營業利益增長且表現優於市場預期，股價大漲約10%。
外資在連買9天後轉站賣方，盤中賣超韓股704億韓元。
韓元漲0.12%，報1,333.8兌一美元。
受汽車股漲多回吐影響，周四南韓KOSPI指數盤中拉回至平盤附近，報2,621.07點，盤初一度漲近0.9%。
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