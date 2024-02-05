食品股股后鮮活-KY配合今年農曆春節假期，客戶提前啟動備貨所帶動，1月合併營收4.26億元，年增率139.22％，為歷年同期次高，多頭波瀾不興，股價僅能守在平盤。展望首季，隨著中國大陸消費市場健康意識不斷增強，鮮活審慎觀察含果汁類茶飲市場發展趨勢，將持續研發天然的產品，並提供冷凍、冷藏、不添加防腐劑的原汁製品，擴張不同的產品型態與銷售通路。

火星生技*成立於2021年5月，實收資本額為新台幣1.245億元，發行股數2.49億股，每股面額0.5元。目前經營4個品牌，開發超過120支商品，未來將鎖定大健康領域發展。

統一集團肯定Yahoo台灣在網購生態圈的策略布局，決定投資Yahoo台灣電子商務業務，將先認購Yahoo台灣發行的2,500萬美元可轉換公司債。此外，統一在內湖零售業的一級戰區，子公司家樂福簽約以24.96億元買下現有內湖家樂福賣場現址原租用土地中的約2355坪。同時，並另對其他未能承購的2735坪土地簽下20年的租約，每月支付租金，計租金10.42億元。