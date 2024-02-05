韓國政府表示，為解決汽車船短缺的問題，已簽訂造新船與租賃的合約，一共有4艘，每艘平均可載運10,800輛汽車。至於新造的汽車運送船，預定將在2027年交船。韓國重要的汽車產業，元月出口已連19個月成長，幅度高達24.8%，金額為62億美元。現代汽車大漲3.3%，起亞則大跌2.34%。

韓國SK Telecom公布最新財報，上季淨利年減16.2%，僅有1,874億韓元，約1.417億美元。2023一整年，這家韓國最大的電信業者淨利為1.15兆韓元，較上年同期大幅成長20.9%，故SK Telecom股價上漲0.4%。

其它科技類股下跌居多，三星電子跌1.6%，SK海力士也跌2%。另外，電池業者LG Energy Solution漲0.39%，三星SDI則跌0.89%。韓元兌換一美元在1337.1價位附近，韓元大貶14.5元。