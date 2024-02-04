隨著比亞迪、奇瑞、長城與其他中國大陸汽車製造商在海外取得突破性進展，去年首次超越日本，成為全球最大汽車出口國。不過韓媒卻分析指出，在這光彩耀人的成績下，藏有價格割喉戰逼向極限以及歐美祭出貿易壁壘等限制的壓力，恐對大陸汽車業發展形成重大威脅。

大陸汽車製造商競相向全球擴張，就連美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克都坦承，大陸車廠具有世界競爭力，若無貿易壁壘問題，大陸車廠將輕易擊敗世界其他多數競爭對手。

不過據韓媒《中央日報》報導，大陸車企的獲利能力明顯受低價競爭影響，銷量越高、利潤越少的產業結構恐怕很快要走到極限。中國乘用車市場訊息聯席會（CPCA）的報告顯示，去年大陸汽車產業的營業利益率為5%，而大陸整體產業平均利益率為5.8%。大陸汽車產業的營業利益率在2015年增至8.7%，之後就逐年下降。

報導中引述陸媒《第一財經》的分析指出，大陸新能源汽車市場基本處於虧損狀態，而隨著製造商不斷增加，價格戰也愈演愈烈，導致獲利能力持續走低。以去年超車特斯拉的比亞迪為例，去年上半年，比亞迪的營業利益率為5.28%，僅為特斯拉的一半。

大陸汽車工業協會去年已警告，降價炒作的風氣應該盡快降溫，路透社近日報導也聲稱，中國官方即將採取有力措施防止產能過剩。除了來自國內的官方壓力，海外政府也對大陸汽車施加貿易壁壘。美國除了對進口汽車徵收2.5%的基本關稅之外，還對大陸生產的電動車多收25%的關稅。歐盟則指責，大陸多年來對本國電動車行業提供大規模補貼有失公正，目前正在進行反補貼調查。

南韓產業研究院資深研究委員趙哲（音譯）直言，各國對大陸的遏制程度將決定大陸汽車製造商與電動車的地位。不過也有分析認為，一旦大陸汽車順利打進歐洲低價電動車市場，大陸車企的獲利狀況可望加快改善。