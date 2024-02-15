瑞薩自周四表示，將以每股68.50澳元的價格收購Altium，較周三收盤價有34%的溢價，購買資金為來自銀行貸款和手上現金。

Altium為設計電路板提供了數位工具。車用晶片製造商瑞薩打算透過該筆交易，加快為客戶設計電子產品的流程。

瑞薩執行長柴田英利在新聞會上說：「只要我們仍是傳統的裝置製造商，我們就會被邊緣化」。

Altium總部位在美國聖地牙哥，在澳洲上市，在截至六月的財年當中，營收為2.63億美元，息稅折舊攤銷前利益(EBITDA)的利潤率為36.5%。

瑞薩說，交易已獲得兩家公司董事會的批准，現在還需要獲得 Altium股東、澳洲法院和監管機構的批准。

瑞薩股價周四早盤一度跌近5%，目前暫時跌1.2%。今年以來已上漲9.4%的Altium，目前大漲28%，至65.8澳元。

au Kabucom證券首席策略師Tatsunori Kawai表示，他們(瑞薩)似乎並沒有出過高價格。但市場反應不夠正面，顯示他們仍然不相信該收購交易將如何促進公司的長期成長。

Altium說，在沒有更好的報價之下，董事會建議了該項交易，並且一位獨立專家得出結論，稱該交易符合股東最佳利益。

2021年Altium拒絕了軟體公司Autodesk39億美元的收購要約，因為開出的價格太低。Autodesk後來終止了談判。

E&P資本分析師Paul Mason在一份客戶簡報中寫道：「有鑑於董事會的一致性通過，以及收購價格較之前收盤價有大幅溢價，我們預計交易將得到支援，並順利完成」。

瑞薩在上個月宣布，將以3.39億美元收購加州功率半導體公司Transphorm，希望能協助公司專注於使用在電動車的氮化鎵晶片。