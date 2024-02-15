影》2登山客爬花蓮轆轆山摔山谷，黑鷹直升機救援1傷、1身亡。

2名女登山客今天爬花蓮縣轆轆山東峰時不慎摔落，其中王女當場失去呼吸心跳，簡女腳部嚴重扭傷。空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第3大隊第3隊以黑鷹直升機吊掛後分送台東馬偕及基督教醫院救治，王女送醫後宣告不治。

空勤總隊勤務第3大隊第3隊今天中午12點20分接獲總隊勤務指揮中心通知，花蓮縣轆轆山東峰有1名女性腳部嚴重扭傷，另1名女性摔傷昏迷等待救援，須申請直升機協助空中後送任務。派遣UH-60M型、編號NA-704直升機執行任務，今天下午1時11分抵達目標區執行吊掛救援任務，在機上對命危者持續進行心肺腹甦術，2時11分落地豐年機場，分別送往台東2家醫院。

花蓮縣消防局表示，經通報，2男3女登山團日前從台東向陽登山，安排7天6夜行程，從嘉義下山，簡姓女子腳扭傷無法行走、王姓女子摔傷昏迷，因情況緊急故通知空勤直升機救援。

台東馬偕醫院指出，47歲王女送到醫院前已經呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經搶救宣告不治。