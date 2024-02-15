台東縣消防局統計，今年春節較去年同期減少6件火災、45件救護案件、3件山域事故。台東2021年曾發生男子遭未作用鞭炮炸傷，消防局提醒，元宵節將至，民眾燃放炮竹煙火後若未作用，應等待3分鐘，確定安全無虞後再接近查看，不管是施放或清除，都不要朝著有人的方向。

台東縣消防局春節加強消防人員救災裝備器材及災害預防整備事宜，統計2月8日小年夜至2月14日初五，共受理報案火災29件、救護331件、山域事故1件，比較去年同期火災案件減少6件、救護案件減少45件、山域事故減少3件，今年度縣民防火意識較高及燃放炮竹造成火災案件有減少跡象，且無重大災害發生。

消防局指出，元宵節即將到來，民眾施放爆竹煙火的使用率增加，爆竹煙火具有一定的危險性，提醒民眾購買時應認明貼有「個別認可標示」的產品，並且不得超過法定管制量。未滿12歲的兒童施放時需有大人陪同、且不得購買「飛行類」、「升空類」及「摔炮類」的一般爆竹煙火。

消防局進一步表示，存放時應注意放置地點保持乾燥、不得接近火源或置於兒童容易拿到的地方。使用施放時應選擇空曠地方，並且於天候狀況良好時燃放。施放前應詳細閱讀使用說明，不可在人群聚集處、建築物或易燃物附近或者同時大量燃放，以避免發生事故。施放後餘燼應予澆熄並隨手收拾，以免引發災害；若點燃後未作用，應等待3分鐘，確定安全無虞後再接近查看。

台東23歲男子2021年小年夜遭煙火炸傷嘴、咽喉，男子家屬對外表示，男子當時以為煙火已施放結束，要清除時又忽然燃放，煙火突然衝向嘴巴，躲避不及導致炸傷口腔。台東縣消防局提醒，年節施放煙火，要確定已燃燒完畢再清除，無論施放或清除，都不要朝著有人方向。