花旗分析師做此預估的根據，部分出自川普兩度競選總統的結果。川普以政治素人之姿意外贏得2016年大選後，美元大漲5％左右；2020年他對決民主黨拜登爭取連任，投票前美元重貶約5％，最終敗選收場。
針對川普很可能再披共和黨戰袍角逐11月5日總統大選，花旗分析師指出，如果川普勝選重返白宮，共和黨也奪回參眾兩院控制權，「5％是美元可能的漲幅」。
而共和黨要是在11月大選大獲全勝，恐怕會再推減稅及振興經濟措施，對中國等對手再祭貿易關稅，債券市場將首當其衝大受影響。
華爾街投行花旗分析師預測，若美國前總統川普及共和黨在今年11月大選壓倒性獲勝，美元料勁漲5％，美債市場湧現拋售潮。
花旗分析師做此預估的根據，部分出自川普兩度競選總統的結果。川普以政治素人之姿意外贏得2016年大選後，美元大漲5％左右；2020年他對決民主黨拜登爭取連任，投票前美元重貶約5％，最終敗選收場。
針對川普很可能再披共和黨戰袍角逐11月5日總統大選，花旗分析師指出，如果川普勝選重返白宮，共和黨也奪回參眾兩院控制權，「5％是美元可能的漲幅」。
而共和黨要是在11月大選大獲全勝，恐怕會再推減稅及振興經濟措施，對中國等對手再祭貿易關稅，債券市場將首當其衝大受影響。
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