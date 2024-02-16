花旗分析師做此預估的根據，部分出自川普兩度競選總統的結果。川普以政治素人之姿意外贏得2016年大選後，美元大漲5％左右；2020年他對決民主黨拜登爭取連任，投票前美元重貶約5％，最終敗選收場。

針對川普很可能再披共和黨戰袍角逐11月5日總統大選，花旗分析師指出，如果川普勝選重返白宮，共和黨也奪回參眾兩院控制權，「5％是美元可能的漲幅」。

而共和黨要是在11月大選大獲全勝，恐怕會再推減稅及振興經濟措施，對中國等對手再祭貿易關稅，債券市場將首當其衝大受影響。