俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前接受專訪，首次公開對年底舉行的美國總統大選發表看法。他表示，比起川普，他更想看到拜登當選，但也願意和任何一位美國總統合作。此番發言引起不小討論，有日媒指出，普丁疑似「介選」，表面上支持拜登，實際上是為川普拉票。

綜合路透社等外媒報導，普丁接受俄羅斯記者扎魯賓（Pavel Zarubin）訪問，訪談畫面於14日播出。扎魯賓詢問普丁，若要在民主黨的拜登和共和黨的川普之間二擇一，哪一位「對我們（俄羅斯）較好？」

普丁毫不猶豫地回答：「拜登。他更有經驗，也更可被預測，是一個老派的政治家。」

他微微一笑，接著說：「但我們會和任何一位美國人民所信任的總統合作。」

MSM when Putin once said something nice about Trump: “This is evidence that Trump is a Russian agent!”



MSM when Putin endorses Biden: “He is playing KGB tricks on us — this can only mean he wants Trump elected!”pic.twitter.com/31FsU9MBv1 — David Sacks (@DavidSacks) February 15, 2024

普丁這番發言相當出人意料，在外界眼中，過去他與川普交情較好，被指控曾介入2016年美國總統大選，協助川普擊敗希拉蕊。而川普日前也「鼓勵」俄國攻打不支付共同防禦費用的北約國家。

日媒《朝日新聞》分析，普丁可能藉著向美國民眾傳達俄國認為「拜登更容易對付」的印象，從而暗中幫川普一把。路透社則指出，此刻正值美國政局動盪，美俄關係處於60多年來的最低點，因此普丁這番言論「搬弄是非」的成分居多。