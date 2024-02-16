下周一（2／19）節氣進入「雨水」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年雨水節氣很特別，是一個命運的分水嶺，太陽、土星、水星合象位於雙魚宮，福報與業障同時到位，大好大壞落差很明顯。另外，未來這16天，受火星和金星合象刑木星與天王星影響，情感糾葛紛爭會比較多，建議配戴黃金、玉石、寶石飾品，有助於補運，或可多拜關聖帝君、玄天上帝、土地公請求幫忙，可逢凶化吉。

邱彥龍老師提到，太陽、土星、水星合象位於雙魚宮，福報強的人今年會覺得開年就很順利，好消息如期而至，好像過往的努力都終於開花結果，不論人氣、名氣或財氣都暴漲，感覺一身輕準備大展身手。但業力強的人，一開年就會覺得壓力很大，所有不好的人、事、物都一起爆發，全身不舒服，心情也受影響。建議除了拜拜或轉運外，去尋找問題根源，通常有問題的地方就是業障所在，勇敢面對突破，一樣能讓自己蒸蒸日上。

此外雨水這16天，火星和金星合象陸續刑木星與天王星，要注意感情勒索會影響工作與合作，最好不要被同事與朋友影響，才能省掉不少麻煩事，但也不要特立獨行，否則將寸步難行，只要順著國家政策或公司規定走，就可如同站在風口上一樣，獲得很大助力。

邱彥龍老師提醒，健康要注意流感、新冠、呼吸道方面，疫情仍在高峰，另外，神經系統、開刀、血光、異地意外受傷、肝炎、筋骨、腿部、腸胃、酗酒等健康問題，也要多加注意。

雨水期間太陽、土星、金星、水星是最旺的星，有利於農礦產、建築地產、製造業、紡織製衣業、娛樂文化產業、傳媒業、進口貿易、印刷、塑膠產業、玄學宗教業及醫療等產業發展。另外，有8星座或上升星座擁有好運勢，包括雙魚、雙子、水瓶、摩羯、巨蟹、射手、處女跟獅子座，只要懂得努力發揮所長，補足自我不足，就會比別人更容易心想事成。

邱彥龍老師引用《易林·豫之噬嗑》卦：「張弓廓弩，經涉山道；雖有伏虎，誰敢害諸？」總結「雨水」這16天的運勢，就是謹記不確定性跟危險性一直存在，凡事唯有先做好準備，不要臨時抱佛腳，才能萬事大吉。