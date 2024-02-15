今（15）日初六不少人開工了，工作運勢有哪些變化呢？命理師湯鎮瑋老師分享，2024年3生肖有機會遇到貴人，還會出現結婚生子的喜訊，假若沒有上榜也別氣餒，平時保持歡喜心、笑口常開，遇事情時轉念思考，也能為自己創造貴人運。

▎生肖蛇

生肖蛇2024年逢天喜星，代表「家有喜事」，出現自己或親朋好友結婚生子喜訊，天喜星有助於逢凶化吉，使生肖蛇處處逢貴，事業或生活若出現問題，天喜星會引來貴人相助，建議蛇要廣結善緣，更能心想事成，提高做事的成功率。

▎生肖雞

生肖雞有龍德星入座，表示「龍天護佑」，生活及事業的機緣巧遇變好，第六感受龍德星影響而提升，感知哪些該做、哪些不該做，無形中擋掉是非，若先前曾與人發生誤會，有機會化解，或是過去得不到答案的事情，今年可能會水落石出。

▎生肖豬

生肖豬2024年「動中有財、動中逢貴」，貴人出現於出差、調動或海外工作，可能需要付出一切努力，才有機會遇見貴人，但更能患難見真情。若是沒有海外運氣，可以自己創造，事情卡關時不妨出國旅遊，有助於轉運，此外今年桃花運也不錯，可透過長輩、同事、朋友幫忙牽線，有機會遇意中人成功脫單。