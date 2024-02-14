春節連假即將結束，開工後運勢會怎麼變化呢？清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專分享，5生肖開工後財運越來越好，一整年都很旺，正偏財爆棚，投資有望獲利，先前若有財務壓力，也將獲得舒緩。

▎第5名、生肖虎

生肖虎的偏財運逐漸變強，開工後可以布局投資標的，近期會想了解自身財務狀況，開始規劃投資理財，有助於提升財富。

▎第4名、生肖羊

生肖羊財運慢慢脫離壓力期，先前可能有些財務糾紛，因此無法好好運用資金，開工後正財運越來越旺，吸引不少正能量，有多餘的錢可以進行投資。

▎第3名、生肖馬

生肖馬開工後想尋找各種賺錢方式，可以考慮一些理財商品，建議只要進行每個月固定投資，不要有太大壓力去追市場報酬，慢慢投資仍會有獲利入袋。

▎第2名、生肖猴

生肖猴開工後正財運大旺，可以將多餘資金用於投資，若已很熟悉投資模式，而且獲利都不錯，繼續維持經營，先前如果不太理想，建議嘗試新的理財方式，擔心損失太多，可以先用小金額投入，找到適合自己的投資方式。

▎第1名、生肖雞

生肖雞開工後可透過專業理財專家，了解投資方式和如何判斷市場情況，有助於更精準抓住標的物，近期他們的物慾特別強烈，身上若有多餘的資金，除了進行投資外，也可以定存，養成儲蓄的好習慣，好好學習理財能使荷包越來越厚。