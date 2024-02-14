一名網友分享，最近晚上去散步，經過一個戶外停車場，發現超多人停好車以後，就把自己關在車子裡面，且不是在車震，就是單純在車裡發呆，讓他很不解，不是趕緊回家休息更舒服嗎？貼文引起網友討論，不少過來人分享，車子就是另一個小宇宙，結婚以後的人都懂，獨處時光真的爽。

一名網友近日在PTT上分享，他常常在晚上出門散步，每次散步都會經過一個戶外停車場，長期下來觀察到一個特殊現象「一堆車主停好車以後，不會熄火，就這樣一個人坐在車子裡面，不知道在幹嘛」，他偷看了好幾次，確認那些車主都是獨自在車子裡面，不是偷偷和女伴在車裡色色。

原PO不解地說，都停好車了，為什麼不趕快回家休息呢？不管是要吃飯、看電影、打手槍或睡覺，在家裡肯定比在車裡舒服，到底為什麼很多人會停好車後一個人待在車內很久？

貼文引起網友討論，「逃避現實啊！擁有自己一個人的時間」、「在車子裡放空很療癒，下次可試試」、「成家就知道了，獨處很讚」、「結婚後家裡大小事一堆，車子會是你短暫避風港」、「有時候還真的會這樣，在車內聽音樂滑手機都很爽」、「結婚後，車上才是自己的小宇宙」。