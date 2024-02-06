高雄在6日啟用全新雄工停車場，採用多項智慧型引導措施，減少民眾找車位時間，但剛啟用就有人反映進場動線過於刁鑽，高雄市交通局允諾改善。（任義宇攝）

輕軌高雄高工站旁今天全新啟用「雄工立體停車場」，並在3月1日前試營運開放免費停車，不過有民眾發現，進入停車場彎道過於刁鑽，要倒車調整後才開得進去，高雄市交通局表示，試營運期間會蒐集民眾意見，會優先調整進場動線。

高雄市交通局介紹，雄工立體停車場由中央前瞻計畫及市府共同出資5.9億興建，共有5層停車空間，可停放470輛小型車及171輛機車，還設有47席電動車充電車位供電動車主使用，施工期間更榮獲金安獎等多項獎項肯定。

因三民區灣子內及寶珠里一帶，過去就是住宅密集且商業發達的城市建成區，停車空間長年面臨供不應求問題，加上考量輕軌成圓與未來的黃線轉乘需求，高雄市長陳其邁出席啟用典禮時說，配合輕軌成圓，未來還有3座停車場陸續啟用，加上龍德新路東延至民族路、107期都市更新、1.46億大順路人本造街計畫，預計能大幅提升三民區便利性。

不過停車場剛啟用，就有駕駛人反映停車場出入口轉角過於刁鑽，車輛稍大就難以一次通過。對此交通局表示，試營運期間將收集並廣納民眾使用意見，進行停車場設施的優化調整，同時將先就汽車出入口轉彎處進行線型優化調整，以提升汽車轉彎時的流暢度。

交通局也說，目前停車場在免費試營運階段，待3月1日試營運結束後，停車場目前訂定收費標準為小型車1小時30元，開幕優惠期間單日最高收費100元；機車單日計次收費15元。配合智慧設備如車牌辨識、即時停車資訊顯示及多元支付等，能減少找車位時間並降低空氣汙染。