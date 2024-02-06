高雄高工立體停車場6日正式啟用，市長陳其邁出席啟用儀式時表示，停車場透過中央、地方合作耗資5.9億元，提供470個小型車位及171個機車車位，可大幅緩解輕軌C28、C29及未來捷運黃線的Y8站的停車需求。另配合停車場啟用，市府籌措1.46億元在大順路進行全長近5公里的人本造街計畫，擴大街角空間、行穿線，改善人行道，預計今年8月可全數完工，提供學生與居民一條乾淨、好走又便利的道路。

雄工立體停車場有470個小客車位及171個機車位。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁指出，輕軌通車後，已成為許多長輩與小朋友通勤、上學主要交通工具，經統計，附近輕軌站每天約2400人左右進出，周遭商家生意也大幅提升，市府將持續與高捷公司協商加密班次，或採加掛車廂方式，讓輕軌逐漸成為市民生活一部分。

此外，今年3月龍德新路將會開通到民族路，是當時市府推動輕軌成圓對附近居民的承諾，未來三民區連結各項產業進駐，生活將更宜居，交通更便利。

陳其邁感謝議會及在地民意代表支持，以及高雄高工配合，讓停車場設在校區內，附近商家也因停車場成立後，生活更便利。他並讚許施工團隊提早2個月完工，期間獲得金安獎、國家卓越建設獎金質獎，及城市工程品質金質獎等3項工程獎項肯定。

雄工立體停車場啟用儀式。（圖片來源：高雄市政府提供）

交通局表示，雄工立體停車場經費由中央前瞻計畫補助3.25億元及市府自籌2.7億元，共同投資5.95億元，是目前高雄設置最多電動車停車位及充電樁的停車場；包含即時顯示車輛位置、3D車牌辨識、全自動繳費機、室內停車資訊即時顯示、車輛在席偵測、多元支付等智慧化設備。

交通局說明，為補足沿線所取消的路邊停車格，並考量大順路段各街廓及周邊商家需求，除了建置這座停車場外，市府也於沿線增設79席黃線型停車彎供臨停使用。同時啟動龍德新路東延工程，配合107期市地重劃區開發計畫，預計在今年3月底前接通至民族路，有效疏解大順一路周邊車流。