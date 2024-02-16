2月份的經理人調查中，針對未來美股的表現，41%看好大型成長股，30%看好小型股；淨7成經理人認為未來1年內通膨將趨緩，持續看好高品質債券的表現。

2月份經理人預期企業獲利將轉弱的比例由淨21%下滑至淨5%，為2022年1月以來最樂觀，股票的配置則由淨9%加碼上升至淨21%加碼，美股則攀升7%至淨21%加碼，對科技股則由淨25%加碼大幅攀升至淨36%加碼。此外，經理人仍持續看好債券，對債券由淨3%加碼上升至淨6%加碼。對日股的看好度有所增溫，由淨6%加碼上升至淨13%加碼；資金則流出新興市場，從淨8%加碼下滑至淨8%減碼。就產業別而言，淨加碼程度最高的分別為科技、醫療與通訊服務。就風險面而言，本月高通膨躍升為經理人最關注的尾端風險，地緣政治惡化居次，而美國商用不動產成為本月最可能的信用風險事件。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，其次為放空中國股票與做多日股。

二月份美銀美林經理人調查於2/2~2/8進行，對管理6,560億美元資產的249位經理人進行調查。