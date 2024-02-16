中美洲國家宏都拉斯去年3月與我國斷交，不過根據宏國媒體《新聞報》報導，宏國與台斷交近11個月後仍積欠我國超過4.4億美金債務。對此，外交部表示，宏國目前積欠債務為我國銀行業者對宏國政府的放款，並有爭端解決機制，即使兩國關係生變，貸款合約也不受影響。

宏都拉斯去年於我國時間3月26日宣布與我國斷交，並旋即與大陸簽署建交公報，宣稱與台斷交是為了從大陸獲得更大經濟支持與融資，限期要求我國於30日內撤館，總統卡蕬楚（Xiomara Castro）更火速訪陸，簽署一帶一路備忘錄。

根據《新聞報》報導，宏國財政部數據顯示截至去年底，宏國尚積欠台灣超過4.4億美金，約台幣139億元債務，並指出在卡蕬楚任內宏國並無再向台灣借貸，最近一筆借貸發生於宏國前總統赫南德斯（Juan Orlando Hernandez）任內，2019年的3億美金。

斷交衝擊宏國白蝦出口，現又傳出宏國尚有積欠款項未還。外交部回應，宏國積欠債務是我國銀行業者與宏國政府依商業貸款模式進行的放款，借貸合約載明雙方權利義務，並訂有爭端解決機制及訴訟管轄機制等。即使台宏兩國關係生變，貸款合約並不受影響，宏國仍須依約繼續償還本息予我國銀行。

外交部指出，目前宏國向我國銀行的貸款案均正常還款，並無違約情形，且日後倘遇有違約情事，我國銀行也可依商業貸款實務，循國際司法途徑進行追償。