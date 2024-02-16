2024台灣燈會安平燈區開幕後，吸引不少違規攤商進入搶商機。台南市政府市場處、警察局、工務局、環保局等機關，16日下午前往安平燈區對違規攤商進行聯合稽查行動，經勸導仍違規擺攤者，更將依法開罰並強制執行驅離，以維護燈會秩序及公共安全。

市場處表示，2024台灣燈會分別有安平、高鐵等2大燈區，隨著安平燈區盛大啟燈後，除吸引數以百萬計的遊客前來賞燈，也有違規攤商擅自在安平燈區內的禁止設攤區擺設攤位，嚴重影響燈會秩序、交通及環境。市府為維護燈會期間的公共安全及環境整潔，針對安平燈區內的違規攤商，曾進行多次勸導及要求撤離。

經發局認為，今天的聯合稽查行動，展示市府對維護公共秩序的決心，以及鐵腕執法的態度，也向違規攤商發出明確的警示，如果繼續違規設攤，將依行政執行法第30條、第31條及第28條第2項的規定，對違規攤商處以5000元以上30萬元以下怠金，並得扣留或限制使用動產、不動產，嚴正呼籲所有攤商應遵守相關規定，以免受罰。

市場處長王俊博強調，此一行動的目的是為確保燈會正常運行，保障市民和遊客的安全，並維護公共秩序，呼籲所有攤商與市民遵守相關法規，共同營造一個安全、有序、愉快的賞燈環境。