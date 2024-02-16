La new董事長劉保佑回憶57年前他考上還是屏東農專的屏科大時，因色盲被驗退，去年他重返當研究生圓夢，雖是全校最老學生但意義非凡。（謝佳潾攝）

屏科大今年迎來百歲生日，系列活動16日開跑，不少知名校友也回娘家一同歡慶，如桌球國手江宏傑、La new董事長劉保佑等。（謝佳潾攝）

屏科大今年迎來百歲生日，系列活動16日開跑，不少知名校友也回娘家一同歡慶，如桌球國手江宏傑、La new董事長劉保佑等，當中劉保佑回憶57年前他考上還是屏東農專的屏科大時，因色盲被驗退，去年他重返當研究生圓夢，雖是全校最老學生但意義非凡，他會繼續給予母校協助，開創新的百年榮景。

屏科大自1924年以「高雄州立屏東農業補習學校」創校後，百年來歷經「高雄州立屏東農業學校」、「台灣省立屏東農業職業學校」、「台灣省立農業專科學校」、「台灣省立屏東農業專科學校」、「國立屏東農業專科學校」等時代，在1991年升格為「國立屏東技術學院」後，1997年更擴大、升格為「國立屏東科技大學」。

今年屏科大邁入百歲，校方規畫一系列活動慶祝，如百年校慶音樂會、百年校慶永續國際研討會暨2024 UNTA年會及全明星運動會等，校長張金龍16日還特別邀請La new董事長劉保佑、校友總會理事長郭威伯及桌球國手江宏傑等知名校友回娘家與大家分享校慶喜悅，同時宣布為系列活動揭開序幕。

對於母校邁向百歲，每位校友都給予最誠摯的祝福，當中劉保佑還分享起他與母校的「前世今生」。現年73歲的劉保佑侃侃而談道，1967年他16歲，當時他考上還是屏東農專的屏科大畜牧系，但因色盲被驗退，轉而改讀中興大學。

他說，13年前有個教授把他這段故事說出來後，時任屏科大校長找他到校分享，他隨後便在學校設立獎學金，與屏科大繫了緣分，7年前學校授予他榮譽博士身分，雖然被笑稱是「無緣的校友」，但他自覺對學校應有責任，所以3年前又捐助圖書館設備改善。

劉保佑與屏科大的緣分不僅於此，後來他在北部打造一座莊園時，認為屏科大的教學能讓他更好管理莊園，所以去年報考景觀遊憩研究所在職專班，歷經57年的兜兜轉轉，他又回到原點並成功圓夢當上屏科大學生，雖然是全校年紀最老，但卻意義非凡。

他說，他在美國經商時看過很多大學，他發現在台灣只有屏科大的校園可以與美國的媲美，所以他今年又計畫斥資1500萬在學校打造療癒花園，這學校的一草一木都與他有關係，他真的很喜歡這個學校。