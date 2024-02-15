西洋情人節過完了，夫妻愛侶們還滿意嗎？美國知名兩性專家認為，在這個販售浪漫、期待浪漫、展現浪漫的節日，「翻雲覆雨」暫停一天為宜，把時間用來一起做些普通的小事、一同完成某個計劃或促膝談心，目的在於加深或修復彼此的情感連結，兩人之間的感情品質可能會獲得最大的好處。

美國《紐約郵報》13日報導，在加州洛杉磯執業的人際關係專家、性治療師柏曼（Laura Berman）說，期待親密行為發生有時會造成焦慮：「情人節過後，總是有很多情侶來找我求助，對於自身、另一半、兩人之間的關係失望不已，原因在於他們沒有享受到那種身心震撼、感官歡愉、浪漫破表的體驗。他們覺得這段感情注定要完蛋了，結果對彼此形成各種壓力。」

柏曼直指，在社群媒體平台發布太誇張的浪漫之夜與禮物等情人節相關內容，只會助長原本即已不切實際的期待，加劇不安全感，尤其感官層面。她看過很多情侶屈服於壓力，尤其情人節之前，然而感情雙方在情人節前的幾個月甚至好幾年裡並未確立牢固的情感連結，或者感情狀態沒那麼好，「到了這一天就產生必須發生性行為的期待」。她說，不該在任何一個日子施壓，否則會製造過多期待與焦慮。

情人節過後，有些人會心情不好，陷入負面情緒。

柏曼這番建議也與新近研究結果相符，在新冠肺炎大流行以來，許多男女性欲降低，「大流行過後，很多夫婦陷入某種折磨」。她說，疫情期間夫妻情侶必須關在家裡共處，但因為日常生活繁忙而埋沒或沒解決的問題，往往成了彼此之間的障礙。

此時，彼此後退一小步，可能會讓感情向前邁進一大步。柏曼說：「性的壓力卸下之後，能為彼此重新建立連結騰出空間。情人節當天不上床，不代表你們在這方面注定失敗。」她無意要大家情人節獨自打發，而是別糾結於某種「理想化的浪漫盛宴」，重點在於關心體貼與樂趣，即使只是散個步、玩桌遊也能發揮很大作用，「能一起做的事情很多，關鍵是要為這些事情勻出空間，把感覺不太好的刻板期待剔除」。

輕鬆愉快的情人節也是一起思考想從彼此獲得什麼感受的好機會，「新的一年才開始不久，很適合為兩人的感情下定決心，花點時間培養積極態度，別把所有問題都翻出來談，要討論的是兩方真正想為彼此之間的感情付出什麼，例如一起探險、共度更多美好時光，或者視實際需要商量一下如何讓性生活美滿一點點」。