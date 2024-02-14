港星劉嘉玲和梁朝偉年輕時認識，兩人愛情長跑20年，2008年在不丹舉行婚禮，他們個性互補，劉嘉玲喜歡熱鬧，時常和朋友聚會打牌，梁朝偉則喜靜，平時喜歡騎腳踏車，雖然個性不同，卻仍多相伴年；今（14日）正逢情人節，劉嘉玲出席活動被問與梁朝偉的節日規劃，她坦言現在很少過兩人世界。

劉嘉玲14日出席《Chubby Hearts Hong Kong 》開幕活動，根據港媒《明報》報導，她與梁朝偉已經約好一群朋友慶祝，夫妻倆現在很少過兩人世界，兩人世界只會大眼瞪小眼，覺得和朋友一起慶祝更開心，她也準備好節日禮物，坦言現在年紀比較成熟，更喜歡傳統的東西，例如手寫卡片、鮮花或者禮物，也笑稱梁朝偉比她更傳統，當她已經學會用網路銀行轉帳，梁朝偉還在寫支票，每年情人節梁朝偉都會寫卡片給她。

劉嘉玲直言：「女生在這方面很簡單，不需要什麼禮物，一朵花已足夠。這是心意﹗如有禮物，當然更好。最想收到什麼？健康和快樂。我現在已很滿足，不須太多東西。年紀愈大，生活所需不用太多，健康快樂最重要。」

劉嘉玲除了演藝工作，還有另一個身分是梁朝偉的經紀人，兩人事業和生活都在一起，梁朝偉的每個重要時刻都能見到劉嘉玲的身影，夫妻倆感情超好。劉嘉玲和梁朝偉是在1988年因合作舞台劇《花心大丈夫》結緣，成為情侶後，梁朝偉總是默默守護著劉嘉玲，陪伴她走過每個人生低谷，相愛19年為了滿足劉嘉玲對婚姻的憧憬，2008年在不丹舉行婚禮。