江宏傑（右）不小心失手打到吳姍儒（左）。（台視提供）

由納豆、Sandy吳姍儒、江宏傑、王少偉、花花等人的台視《全員請上車》，最新一集邀請到啦啦隊女神孟潔，進行 「園遊會」挑戰。其中一關遊戲要考驗大家的反應力及協調性，不甘被質疑能力的納豆，拼盡全力的挑戰，成功逃過第一個被淘汰出局的人，讓眾人相當驚喜又感動。

全員需圍成一圈互相傳球，接到球者的左右兩邊則要同時蹲下，遊戲開始前Sandy吳姍儒開玩笑直指所有成員當中最不看好納豆，讓不服輸的納豆燃起滿滿戰鬥力，經過幾輪的努力，納豆表現優異，成功逃過第一個被淘汰出局的人。

本集最特別的是，有別於以往的團隊合作改為個人戰，透過各項小遊戲累積金幣，最終金幣數量最多的人即可兌換價值上萬元的「黃金獎牌」，讓大家眼睛瞬間發亮、頻頻驚呼。

遊戲過程中接到球的江宏傑著急出手，沒想到球偏離預定軌道，往吳姍儒的右手臂砸過去，引發他人的群起激憤替吳姍儒喊冤，吳姍儒也順勢指著手臂表示：「國手打老師耶，好痛哦！」，王少偉則趁機拱江宏傑交出十枚金幣來賠罪，老實的江宏傑先是疑問：「有這種規定嗎？」，而後還是乖乖的把金幣交出去，讓一旁的學姊花花看不下去上前指導：「他說給你就給，你可以叛逆拗一下，不要乖乖聽話，怎麼那麼笨啊！」江宏傑這才反悔想討回金幣，而手握金幣的吳姍儒調皮表示：「不要亂摸我的手，我結婚了」，花花則幫倒忙表示：「他（江宏傑）離婚了！」