台視八點檔大戲《追分成功》劇組日前（14日）開工，劇中主要演員柯叔元、林乃華、陳文山、謝麗金、馬國賢等人一起參與開工團拜儀式，祈求劇組團隊拍攝順利，柯叔元也許願：「新年新期許，希望身體能夠健康平安順遂，也希望追分成功在正月十五之後收視率能夠破1.5！」

馬國賢迎來第一次和寶貝兒子「小太陽」的第一個農曆新年，他透露過年回家所有人都能幫忙照顧兒子 ，自己感覺有放鬆一些，看小孩、帶小孩也覺得有趣。劇組開工當天也正是一年一度的西洋情人節，而新手爸爸卻沒有抓機會耍浪漫，馬國賢笑說：「完全忘記有情人節這件事，只記得大年初五要開工，而且場次蠻多的。」

柯叔元年前就在進行斷食，進行體重控管，他透露過年期間依舊不間斷的實施，笑說：「但是作息比較放鬆就少了運動，所以過年以後會慢慢補回來。」陳文山暖心表示自己很期待開工，畢竟已經很習慣如此的工作模式，還能跟劇組夥伴一起熱血，歡樂的心情根本就像是在過年一樣。

最近他在劇中的弟媳「彩鳳」（陳若萍飾）開始顯現出本性，對於婆婆和其他家人的態度不佳，氣焰甚高，讓觀眾看得十分有共鳴，陳文山也預告：「相信彩鳳還沒有火力全開，接下來一定會給楊家人帶來更多的打擊和傷害，我非常期待未來精彩的劇情發展！」

劇中飾演陳文山太太「寶英」的謝麗金，角色個性一向以和為貴，也看不下去弟媳的處事態度，觀眾更是看的直呼想幫「寶英」出氣，謝麗金：「演起來很過癮，在戲裡可以光明正大的跟人家吵架，希望大家可以繼續看下去。」

《追分成功》每周一至周五晚間八點敬請鎖定台視頻道。