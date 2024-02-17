PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，在美國科技股強勢表態之下，這波台股多頭同樣由AI相關科技股領軍，讓加權指數與晶圓龍頭大廠股價改寫歷史新高紀錄。目前技術面大盤的短、中、長天期均線呈現多頭排列、型態強勢，有利於持續向萬九靠攏。

不過，尹乃芸提醒，從美林基金經理人調查來看，因看好景氣不會陷入衰退，以及降息利多，目前經理人現金水位已由4.8%降至4.2%，過往在4%至4.25%區間指數進入高原期，從資金動能來看，再加碼空間有限，投資人須提防技術指標過熱，短線回檔風險加大。

尹乃芸認為，儘管短線回檔風險加大，但考量目前經濟週期位於上升循環的初期，整體環境將由高通膨低成長，逐步進入通膨降溫而景氣復甦加溫的階段，預期2024年台股獲利年成長將轉為正數，下半年銜接旺季及新產品上市，季增幅也將開始由負翻正，短線回檔無礙長線趨勢向上，掌握回檔進場布局優質個股看法不變。

尹乃芸進一步說明，回顧春節台股休市期間國際指標企業的股價表現，顯而易見的是財報表現差異化，更加大了資本市場的分化，資金明顯聚焦AI相關應用的科技股表現最為突出，因此在選股方面，由於科技股目前為市場主流，建議以財務體質優公司為出發，可著重佈局IC產業落底、半導體設備族群；AI相關受惠族群，資料中心新平台與電子零組件等仍為核心持股，傳產則看好紡織、成衣業未來的表現空間。