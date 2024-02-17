太巴塱部落之心開工前，太巴塱部落之心動土典禮，由頭目楊德成與地方各界祈禱祭拜。（王志偉攝）

太巴塱部落之心示意圖。（原民會提供）

原住民族委員會主委原民會主委Icyang Parod夷將‧拔路兒今出席光復鄉「太巴塱部落之心」社區活動心中動土典禮，這項工程由原民會核定補助4000萬元，預定2025年7月底完工，將提供長者照護、兒童課後照顧及幼兒族語托育等多元服務功能，將是部落傳承的重要基地。

「太巴塱部落之心」新建工程，基地位在富田派出所旁，為4層樓建物，1樓作為文化健康站，2樓兒童課後照顧服務中心，3樓為原住民母語托幼空間，4樓為數位學習應用空間。動土儀式，由太巴塱部落頭目楊德成以檳榔、麻糬、米酒等，祈求祖靈護佑工程順利，包括立委鄭天財、花蓮縣長徐榛蔚、光復鄉長林清水、縣議員蔡依靜、林正福等共同執鏟動土。

夷將表示，去年9月，光復鄉長林清水及代表會主席廖翊鈞到原民會拜會，關注太巴塱部落之心建設工程經費短缺，因此去年11月原民會即核定補助4000萬元，讓這項工程順利在今天動土開工。

夷將說明，「部落之心」計畫是透過前瞻基礎建設補助，因為很多部落設施不夠完善，太巴塱部落之心是花蓮縣繼新城鄉之後第二處部落之心，包括宜蘭、花蓮、台東、屏東也都陸續設置中。

夷將進一步指出，原民會長期關注光復鄉的需求，過去8年補助經費超過10億元，包括部落基礎建設、設置的11處文健站照顧超過360位長者，同時提供33個照服員的就業機會、聚會所部分，除已完工的太巴塱、馬佛、香草場聚會所等，太巴塱聚會所後續也追加7000萬元擴充文物館、青年聚會所及產業館。

他說，10億元當中最大筆經費是作為阿美族傳統文化藝術園區的馬太鞍部落「豐羽計畫」，1、2期經費總計3億6000萬元，是原民會歷年來在全國各部落核定補助的最高金額，他昨天前往會勘並宣布第二期經費已核定，預定在2026年初完工啟用；接下來光復鄉烏卡蓋等部落也會持續補助，很多基本的道路建設也都會逐步來做改善。