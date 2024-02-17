北投麗禧酒店外洩個資法院判賠！有消費者日前透過北投麗禧酒店訂購溫泉券，未料因個資外洩遭詐騙近十萬元，但飯店及系統業者墨攻公司堅稱無過失，毋需賠償，消費者怒向法院提告，最後判決麗禧公司、墨攻公司均需對消費者個資的外洩負損害賠償責任，並請求2萬元精神損失。

消基會指出，法院認定墨攻公司無法證明就其管理維護的系爭訂購系統所保有消費者的個資，已盡採取適當安全措施的責任，並認定麗禧公司無法證明消費者的個資遭外洩前，已就墨攻公司管理維護系爭訂購系統，為適當監督行為，因而判定麗禧公司、墨攻公司均需對消費者個資的外洩負損害賠償責任。

雖然高院判決中認為消費者的財產損失是詐騙集團成員積極實施詐騙行為所致，與消費者個資的外洩沒有直接因果關係，但仍認為麗禧公司、墨攻公司不法侵害消費者隱私權、個資自主權，致消費者因系爭個資為詐騙集團不法利用，耗費時間心力申訴，過程飽受煎熬，並需持續擔心個資遭他人不當使用，受有精神上之痛苦，認定消費者請求業者賠償非財產上損害新台幣2萬元。

消基會指出，本件的判決理由及法律觀點，對於類此個資外洩事件，欲請求損害賠償的消費大眾，點起一盞明燈，在有前例可循的情況下，相信將讓受害的消費大眾敢鼓起勇氣，力爭消費權益的維護，呼籲消費者，在遇有類此個資外洩權益受損情形，可援引本判決見解，為維護自己消費權益力爭。