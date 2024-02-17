2024年1月中旬寒假旺季帶動出國旅遊人數強勁成長，星宇航空1月營收24.81億元，續創歷史單月新高，年增率63%，而且1月無論是客運或是貨運年增率都有六成左右。星宇航空規畫2月引進第5架A350-900，3月即可投入營運，運力可再提升一成。

星宇航空探索概念 出現「年增69%、1月營收續創新高、首航回頭機」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/2/13~2024/2/15）統計調查，「星宇航空」近三天探索概念出現「年增69%、星宇1月營收續創單月新高、搭首航的回頭機回來」。星宇航空1月營收續創單月新高，其中貨運營收為1.45億元，年增69%，星宇航空表示，因台灣輸往美洲整體貨量及市場燃油附加費用單價下滑，使本月運價小幅收斂，不過公司適時加強生鮮等貨載攬貨力道，貨量表現平穩。

張國煒搭富國島首航的回頭機回台 評估開正班機的可能性

近期富國島丟包事件引發國際矚目，其實富國島在疫後成為超夯的新興景點，台灣不少旅遊業者也積極推廣到富國島旅遊，從一開始的包機，今年初越捷航空也採定班直飛，每天都有航班營運，甚至星宇航空董事長張國煒日前都親自飛一趟富國島考察，搭首航的回頭機回來，據悉，星宇航空也正在評估富國島開正班機的可能性。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月13日至2024年02月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『星宇航空』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註)作為本分析依據。

*註 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。