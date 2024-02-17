1名慣竊於13日下午在彰化市中山路二段逐戶開門，最後選定機車行入內行竊。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

不速之客是賊！彰化市張姓男子一家人日前聚餐後，一路打打鬧鬧開心返家，不料打開家門時竟撞見1名竊賊正在屋內行竊，張男一家人還未回過神時，竊賊已從容打招呼後走出屋外，並隨即拔腿狂奔衝過車水馬龍的台1線逃逸無蹤。張男事後清點，損失約3萬元財物，全案由警方偵辦中。

張男指出，大年初四中午他跟父母以及3個小孩與外婆聚餐完回家，一家人打打鬧鬧，比賽看誰回家到家裡，小孩先開門進去，他和父親緊跟在後，發現屋內有1名穿著帽T的男子，還戴著口罩，他問對方「你是誰」，對方淡定回說「你好」。

張男一時間反應不過來，以為該名陌生男子是客人，或孩子及父母的朋友，他還在懷疑的當下，聽到父親不斷詢問對方身分，對方都不回答，隨後見對方走出屋外，他驚覺不妙，想到有可能被闖空門，遂上前緊追，不料對方竟直接衝過車來車往的台1線，隨後逃逸無蹤。

張男表示，事情發生的當下，家中不是沒有人，只是都在樓上而已，想不到在光天化日之下市中心的大馬路旁，還會有小偷闖空門這種事情發生！現在想起來還是感到毛骨悚然，提醒大家，世風日下，慎防小偷。

彰化警分局民族所所長蔡順利說，2月13日大年初四下午4點54分，該所獲報彰化市中山路二段發生機車行竊盜案，經清查，損失約3萬元，經現勘查及調閱監視器畫面，發現是轄區內1名慣竊涉案，正全力追查中。