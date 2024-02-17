旅行社組團赴陸的禁團令遭質疑沒有法源依據，觀光署稍早回應，禁團令是依據「發展觀光條例」以及「旅行業管理規則」辦理。民眾黨立委黃國昌今晚在臉書發文炮轟，民進黨政府還記得「法治國原則」嗎？看守內閣現在是把治國當成兒戲嗎？「如此的硬拗，真的令人噴飯。」

黃國昌說，今天早上，行政院長陳建仁率領行政院團隊到黨團禮貌性拜會，他特別針對近日以來引發民怨沸騰的「中國旅行禁團令」法律基礎究竟為何，提醒陳院長，我國是民主法治國家，針對限制人民權利的行政行為必須有法律授權基礎，交通部、陸委會應妥善向社會大眾說明，而不是如同中國大陸北京當局，上面的說了就算。

黃國昌指出，雖然陳建仁說回去會盡快了解，但看完稍早交通部回覆黨團的公文和觀光署對外發布的新聞稿，真的令人失望透頂。

黃國昌指出，交通部回覆黨團的公文以2020年政府因應Covid-19所頒布的禁團令作為說明，強調迄今未解除禁團令。這種說法，他早上已經說過，根本禁不起檢驗，中央疫情指揮中心都早已解編、Covid-19也早已降為第四類法定傳染病，交通部到底在說什麼？法源基礎何在？說清楚很難嗎？

黃國昌說，或許是意識到前開說法根本禁不起檢驗，傍晚交通部觀光署又匆匆發布新聞稿，以《發展觀光條例》第53條第1項、《旅行業管理規則》第49條第19款，做為禁團令的法律基礎，認為組團赴中之經營行為「損害國家利益」。

「如此的硬拗，真的令人噴飯。」黃國昌指出，《發展觀光條例》第53條第1項係以不確定的法律概念作為違反評價規範之事後處罰依據，如何作為主管機關發布禁止命令之依據？交通部援引《旅行業管理規則》第49條第19款，更是讓人深感不知所云。

黃國昌痛斥，依法行政很難嗎？民進黨政府還有把「法治國原則」放在眼裡嗎？如此重大的政策限制人民基本權利，造成人民嚴重的損失，政府先是法律基礎說不清楚，之後說法又一日數變，看守內閣現在是把治國當成兒戲嗎？陳建仁昨天的自省是出自真心，還是只是在演戲？

他說，更可笑的是，民眾黨柯文哲先前質疑禁團令的法律基礎，要求政府講清楚。民進黨立委鍾佳濱馬上出來潑糞，宣稱禁團客赴中是基於《兩岸人民關係條例》，大酸柯沒有把《兩岸人民關係條例》放在腦袋裡才會有這樣的論述。「請問民進黨鍾大委員，您到底是根據《兩岸人民關係條例》的哪一條，可以說清楚嗎？現在被行政院洗臉成這樣，要不要出來道歉？」