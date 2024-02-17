政府原已同意在3月開放台灣團赴大陸旅遊，但年前突然宣布禁止，民眾黨主席柯文哲16日質疑，這個行政命令基於哪個法律基礎上。行政院長陳建仁今早率隊拜會民眾黨團，黨團總召黃國昌批評，禁團令法律基礎到底是什麼，問半天得不到答案，發文給交通部，沒想到交通部回給他們一堆新聞稿，他看了半天，怎麼回2、30張紙，上面寫的全部都沒有法源基礎，交通部說是基於防疫需要，那很奇怪，中央疫情指揮中心去年早就解散了、covid-19也是第四級的傳染病。陳建仁僅稱，他會很快去跟陸委會、交通部了解狀況。

陳建仁與行政院副院長鄭文燦等首長今天上午拜會民眾黨團，立委黃國昌、黃珊珊、林國成、吳春城、林國成、陳昭姿、張啓楷等人出席交換意見。黃國昌指出，他發表小小的建議給陳建仁及行政院團隊參考，人民對於政府採行的很多措施，對人民權益造成很大的衝擊，有人說立委代表人民，不管是在議堂、還是法定程序詢問行政機關，希望有一些答案的時候，他們都當然希望能夠代替人民，從行政機關這邊得到真實而且完全、直接的答覆，非常不希望看到有說謊、甚至資訊提供不完整、不清楚的地方，這關涉的不是只有個別立委問政，關涉的是很多人民所關心的問題。

黃說，今天之所以有感而發，想說利用這機會跟院長稍微表達基本看法，主要是因為說，最近赴大陸組團的禁團令，對旅遊業者乃至人民早造成很大衝擊，行政院有所謂國家安全、兩岸對等等等的考慮，這他們都理解，但就像剛剛所講的，台灣最讓人驕傲是民主自由、法治、人權，正是因為這樣，在做很多事的時候絕對不能跟北京一樣，上面說了就算，還是要踐行民主的程序、有法律基礎。

黃國昌指出，有太多旅遊業者及衝擊的人民，來跟民眾黨團陳情，他們只是很單純地請教目前的執政團隊，請問禁團令的法律基礎到底是什麼，問了半天得不到答案，他特別拜託黨團同仁發文給交通部，沒想到交通部回給他們一堆新聞稿，他只問一個簡單的問題，他看了半天，怎麼回2、30張紙，上面寫的全部都沒有法源基礎，交通部說是基於防疫需要，那很奇怪，中央疫情指揮中心去年早就解散了、covid-19也是第四級的傳染病，所的法源基礎是什麼，到目前跟陳建仁坐在這邊討論的同時，他還是一頭霧水。

黃國昌表示，黨主席柯文哲昨天也是很客氣，面對媒體訪問，幫人民講出這樣的心聲，請教法源基礎是什麼，柯文哲也好、民眾黨也好，關心這個問題的人民都沒有得到答案，反而今天在媒體上看到，民進黨委員出來罵柯文哲，說心中沒有《兩岸人民關係條例》，才會搞不清楚法源基礎是什麼。

黃國昌自嘲，「我個人在法學上面的鑽研是不深啦」，此時陳健仁微笑則拍黃國昌的肩，黃繼續說，不過《兩岸人民關係條例》勉強還可以看得懂，他看完了以後，就完全無法理解，民進黨說法源基礎是《兩岸人民關係條例》，他把《兩岸人民關係條例》從頭到尾看了三遍，還是不知道法律基礎是什麼。

他表示，自己知道這種問題問陳建仁，可能陳認為這問題太特定、太具體，那也沒有關係，就拜託陳建仁及早跟交通部講也好、跟陸委會講也好，這樣子做的法源依據到底是什麼，所有受到衝擊的人民，才有辦法循法律的程序尋求救濟。

黃國昌表示，畢竟就像陳建仁剛剛所說，台灣是一個自由、民主、法治的國家，對於人權的保障非常重要，在台灣所採行的任何措施，絕不是上面說了算，人民請教法律基礎，這麼簡單的問題，拖了半天到目前為止沒有辦法得到清楚答案，對於台灣自由、民主、法治的示範，絕對不是一個太正面的例子，也是想說利用這機會跟院長表達這樣的看法，期待未來溫暖兼任的內閣，雖然是看守的這段時間，還是一起為國為民共同努力。

黃國昌談話的同時，與會的鄭文燦狂做筆記，陳建仁僅簡單回覆，剛才黃提這件事情，他會很快去跟陸委會、交通部了解狀況。陳接著總結，謝謝民眾黨團今天接來待，讓他們拜會，未來一定是竭盡心力來跟大家做指教，也希望在未來政院提出相關法案，在行政院跟各位詳細說明之後，也給政院做一些修正指教，然後也希望能夠通過，讓大家繼續合作，往台灣美好的路上一起努力。