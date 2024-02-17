台南1名沈姓男子去（2023）年6月晚間在台南市某購物中心，分別對3名女子以手背碰觸胸部及以手指碰觸私密處，法院審理後依性騷擾罪，分別判處2月、3月、4月，應執行有期徒刑6月，可易科罰金。另3女分別對沈男提出損害賠償各12萬元，經台南高分院民事庭審理後認為沈男應分別賠償6、6、8萬元。

判決指出，去年6月12日20時32分，被告在購物中心2樓服飾店，趁A女不注意時，從後方以手指碰觸A女臀部往私密處位置，20時56分時在3樓的某櫃位趁B女不注意，從後方以手從B女之私密處往臀部觸摸，21時30分至21時40分在2樓至3樓手扶梯，趁C女不注意之際，繞到前方，以手背碰觸其胸部1下，隨後於C女逛賣場時，在後方蹲下後以手指戳其私密處1下，法院審理後依性騷擾罪，分別判處2月、3月、4月，應執行有期徒刑6月，可易科罰金。

事後被害人提出損害賠償，要求12萬元精神撫慰金，被告到案後坦承犯行，表示，伊僅是短暫碰觸，非長時間觸摸，伊願意賠償，但希望賠償金額能予酌減等語。

台南高分院民事庭，審酌被告對各原告之性騷擾行為之情節輕重，及原告因被告之性騷擾行為，致其等精神上所受痛苦程度等一切情狀，認原告依序請求被告賠償精神慰撫金6萬元、6萬元、8萬元，應屬適當；至逾此部分之請求，尚屬過高，要難准許。

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