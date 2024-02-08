高雄1名劉姓男子，去年在高雄市某超商櫃臺處，乘女店員A女不注意時，先以右手摸A女的左手，然後摸向其私密處，又趁A女在貨物架整理貨物時不注意時，以右手摸A女私密處，法院審理後依意圖性騷擾，處有期徒刑3月，併科罰金5000元，可易科罰金。可上訴。

判決指出，劉姓男子，去年7月8日7時10分許，在高雄市某超商櫃臺處，乘女店員A女不注意時，先以右手摸A女的左手，然後摸向其私密處，所幸並未得逞。但劉男卻仍於7時19分許，乘A女在貨物架整理貨物時不注意時，以右手摸A女私密處，造成A女心生畏怖、感受冒犯且影響其工作之進行。

法官審酌，被告未思予兩性應有之尊重，僅為逞一己私慾，竟乘告訴人不及抗拒而觸摸其身體隱私處，顯然欠缺尊重他人對於身體之自主權利及心理之感受，亦造成告訴人精神痛苦，所為應予非難，實有不該；考量被告犯後僅坦承犯行，依意圖性騷擾，處有期徒刑3月，併科罰金5000元，可易科罰金。可上訴。

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