40歲劉姓男子去年10月在桃園中壢1間KTV喝酒後，凌晨4時駕駛賓士車到附近超商購物，與路人發生口角。他見到路人騎機車離去，竟趁路人停等紅燈時，開車猛撞路人。而路人逃離後，他猛追不放，又撞上去，導致路人多處骨折。所幸恰好有員警巡邏經過，測得其酒精濃度為0.45毫克，依殺人未遂起訴。

桃園地檢署調查，劉姓男子去年10月13日晚間11時到KTV飲酒作樂，隔天離開KTV後駕車到1間超商。在超商內與路人發生口角，後來見到路人騎車離開，在路人停等紅燈時，追撞路人。路人逃離車輛後，他仍猛力踩踏油門撞擊路人，導致多處骨折。

所幸巡邏員警聽到猛烈碰撞聲響，上前查看，路人才逃過一死。警方也測出劉男酒測值達0.46毫克。

劉男否認犯行，稱自己在氣頭上，想將車輛迴轉，沒想到會撞到人。檢方認為，劉男猛力踩踏油門，沒有煞車或減速舉動，有殺人之不確定故意，雖然民眾送醫搶救倖免於難，但劉男已經著手於殺人行為之實行，依殺人未遂起訴。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！