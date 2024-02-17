一名醫師娘與丈夫協議離婚後，丈夫才發現妻子離婚前4年起，就與3名男子交往，不但與其中一男在她開設診所內過夜，還與另一名男在離婚前就嘿咻懷孕，離婚後馬上生下一子。醫師不甘心被帶三頂綠帽，怒向妻子與3名男子求償。但法官查出，這三名男子均不清楚女方婚姻狀況，因此判決無須賠償。但醫師娘在離婚前就懷孕，判賠60萬元，仍可上訴。

根據判決書，一名醫師娘與丈夫於109年11月協議離婚，但丈夫卻發現，妻子隱瞞婚之事，於109年3月與一名男子在診所過夜，經調閱監視器畫面發現兩人出現親密舉動。同時間，也發現妻子與另一男交往，經過質問，男方也承認此事。

丈夫控訴，他和妻子從107年4月起即未再發生性行為，但妻子與他在109年11月離婚後，卻在110年4月3日與第三名男性生下一子，經過親子DNA鑑定後，確認非他的孩子。妻子還在110年4月與第三名男子結婚。

丈夫向法院表示，尚未離婚前，他一度誤認小孩是他的，因此扶養過5個月，為此他妻子賠償扶養費、精神慰撫金，共211萬多元；再向另3名男子分別100萬元、25萬元、25萬元。

但新婚夫則辯稱，妻子與前夫早在於108年初已分居，並多次談論離婚，他在109年6月才認識老婆，當時並不知她有婚姻關係存在。而妻子前夫在雙方簽立離婚協議書時，當時妻子已懷孕5個月，腹部有明顯隆起，前夫於離婚協議書第4條表明放棄一切未提及之請求權，可知前夫明知女方懷孕，仍願放棄相關一切請求權，因此不得再請求賠償任何費用。

法官查出，與醫師娘交往的3名男子，有人不知道醫師娘已婚，有的是丈夫無法證明雙方曾經交往或有不當往來，因此認定均無賠償責任。

但法官也認定，醫師娘在雙方婚姻存續期間與他人發生性關係而產下一子，確實侵害配偶權，經過檢視雙方離婚協議書，並無記載丈夫要拋棄侵害配偶權的請求權的文字，判醫師娘應賠償丈夫60萬元。