高雄一名張姓男子與精品店櫃姐的女友小美交往期間，多次偷偷錄下兩人視訊裸聊過程及自慰影片，未料兩人交往不到半年分手，張男竟然將影片傳送到女方和公司、親友等，還誣指小美是網路色情直播主，女方氣得提告。高等法院高雄分院考量他認罪，事後還持續關心女方互動良好，判刑10月定讞，可易科罰金。

根據判決書，張姓男子於民國111年1月至4月間與在百貨公司擔任精品櫃姐的小美交往期間，乘小美以通訊軟體LINE視訊裸聊時，偷錄裸露胸部、私密處等身體隱私部位自慰。

後來雙方分手，張男又在同年6月16、7日，接連傳送露點自慰影片內容給小美，還恐嚇脅毀要掉她一生。甚至將影片傳送給小美的公司同仁、親友，指稱她是色情直播主。氣得小美報案提告。

小美提告表示表示，先前張男有要求傳送影片給他，但自己所傳送的影片都沒有露點，但張南側錄的影片都是有露點，且未經她同意竟側錄，張男也曾傳送「等吃飽在看我老婆影片在開」之訊息，小美反問「什麼影片」，張男表示是性感影片。

張男在一審審理時毫不認罪，揚言判決無罪後，將反告誹謗及誣告，法官因此判處有期徒刑8月，不得易科罰金；散布文字誹謗罪，則處徒刑6月，張男不服上訴，

二審時張男坦承犯行，並表示悔悟。法官認定，張男與小美以LINE視訊裸聊時，竊錄女方裸露胸部、私密處等身體隱私部位自慰之畫面；散布側錄影片之加害名譽訊息恫嚇女方，使其心生恐懼，嗣亦傳送訊息到女方之公司、親友等，指摘女方為色情直播主及恐嚇曝光影片。女方雖無調解意願，但張男供稱持續與女方有良性聯絡，不時關心女方，互動狀況仍屬良好，依妨害秘密罪和誹謗罪分處有期徒刑6月和5月，併執行刑10月定案，如易科罰金，以1000元折算1日。