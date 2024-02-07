藝人NONO（陳宣裕）去年遭網紅「小紅老師」爆料性侵、騷擾多名年輕女子，事後有10女提告，台北地檢署去年12月偵結，認為3名被害人指控性侵罪證不足，不起訴NONO，小紅老師聲請再議，高檢署認為其中有疑點待查，將2案發回北檢續查，北檢將再把NONO列為性侵案被告。小紅老師今在臉書上表態：「打官司真的不容易，我們其他9位女孩會帶著她的份繼續努力。」

上月15日小紅老師得知3名被害人指控性侵罪證不足，繼續聲請再議，如今小紅老師在臉書透露結果，表示不起訴的部分是其他被害人，其實1/24就發回了，但是尊重檢方偵查的程序及被害人的隱私，所以一直沒有對外發文，她希望外界關注的重點能夠聚焦在案件本身，為被害人掙得一個遲來的公平正義。她也提及其中有兩件聲請再議的發回續查，檢察官能夠明查綜觀全部的事證去審酌整個案件，「最後一案沒有再議的那件不起訴處分已經確定了，打官司真的不容易，我們其他9位女孩會帶著她的份繼續努力。」

北檢不起訴的3案，分別是芳療師指控2011至2013年間為NONO服務時遭性侵得逞，她哀求「你不要這樣，我很害怕」，NONO竟稱「我比你更害怕」；有被害人指控2011年12月遭NONO在賓士車上強吻、揉胸，NONO還說「觸感真好」；另有被害人指控2010年為NONO按摩後，被對方強吻、揉胸，並稱「喜歡你這種可愛型、胸部大的」，涉嫌強制性交、強制猥褻罪。

檢方認為，芳療師指述與前同事、主管證詞、就醫病歷未盡相符，加上NONO手機查無3女聯繫資料，3案都只有告訴人單一指述，沒有其他證據，NONO罪嫌不足，因此不起訴。

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